Назван срок восстановления Крымского моста

Работами займется компания "Нижнеангарскстрой"

Правительство России распорядилось закончить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года.

Соответствующий документ опубликован в пятницу, 14 октября, на официальном портале правовой информации.

Также правительство определилось с компанией, которая займется восстановлением Крымского моста. Все работы поручили компании "Нижнеангарскстрой".

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.

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