В убийстве девочки в Саратове заподозрили ее старшую сестру

На теле ребенка ножевые ранения и ожоги

В Саратове в жестоком убийстве десятилетней девочки заподозрили ее 14-летнюю сестру.

Трагедия произошла накануне в квартире дома по улице Батавина. Вернувшая с работы мать обнаружила младшую дочку с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Медики констатировали смерть ребенка.

По подозрению в совершении преступления задержана старшая сестра убитой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". С подростком проводятся следственные действия при участии психолога.

Мотивы убийства выясняются. Местные СМИ пишут, что старшая "недолюбливала" младшую. Семья считалась благополучной.

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК России. За развитием дела следит лично председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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