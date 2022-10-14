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Херсонские власти допустили риск подтопления области из-за действий ВСУ

11:40
  • пятница
  • 14 октября 2022

Украина может совершить диверсию на Каховской ГЭС

Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Как написал чиновник в своем Telegram-канале, нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Стремоусов подчеркнул, что "тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре".

Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы, а поскольку добиться этого обстрелами у них не получается, скорее всего, у них разработан какой-то другой план, подчеркнул замглавы херсонской администрации.

Стремоусов назвал важной задачей "встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения".

Вооруженные силы Украины многократно обстреливали различные объекты и населенные пункты в Херсонской области. В сентябре ВСУ обстреляли центр города в Херсонской области, подтверждена гибель троих мирных граждан. Также украинские военные регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, Антоновский мост и паромную переправу через Днепр.

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