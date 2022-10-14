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СВР рассказала о разведданных по диверсии на "Северных потоках"

11:59
  • пятница
  • 14 октября 2022

России не дают участвовать в расследовании ЧП

Российская сторона располагает разведывательными данными по диверсии на "Северных потоках". Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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Глава спецслужбы подтвердил наличие таких разведданных, однако уточнять их содержание отказался, сообщает ТАСС.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов. Россия настаивает на участии в расследовании этой диверсии.

Однако 13 октября вице-премьер Александр Новак рассказал, что до сих пор нет ответа на запросы Nord Stream — компании-оператора газопровода "Северный поток" о допуске к расследованию.

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