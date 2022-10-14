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В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

12:01
  • пятница
  • 14 октября 2022

Ранее в республике ввели режим КТО

В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.  

"Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - сказал он.

Ранее на территории республики был введен режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны соседних стран.

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