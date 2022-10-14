В России с коронавирусом госпитализировали 1750 человек

Скончались 99 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1750 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 14736 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 27520 человек, скончались 99 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1167 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 139. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 963 человека, в Московской области – 414.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21278816 случаев заболевания, зарегистрировано 388709 летальных исходов.

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