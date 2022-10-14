Анастасия Ракова: Москва продолжает развитие ценностно-ориентированного здравоохранения

Это система здравоохранения, сфокусированная на пациенте

Москва продолжает переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Был сформирован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-август. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ценностно ориентированная медицина — это система здравоохранения, сфокусированная на пациенте. Акцент в ней смещается с объема предоставляемых услуг на конечные результаты, достигнутые в ходе лечения. Первое направление, в котором внедряется такой подход — онкология.

Заммэра отметила, что столичные власти уже более трех лет ведут масштабную работу по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. С 2022 года начат переход к ценностно ориентированному здравоохранению и к разработке клиентских путей для онкозаболеваний — четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне был впервые опубликован рейтинг многопрофильных онкологических стационаров. Сейчас подводятся промежуточные итоги их работы за восемь месяцев 2022 года.

Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов, пояснила Ракова. В тройку лидеров рейтинга вошли Московский клинический научный центр имени Логинова (общая оценка — 4,3, оценка пациентов — 4,8), городская клиническая онкологическая больница №1 (общая оценка — 3,5, оценка пациентов — 3,4) и Московская городская онкологическая больница №62 (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3,6).

На четвертом месте расположилась Городская клиническая больница имени Плетнева (общая оценка — 3,8, оценка пациентов — 2,8), на пятом месте — Городская клиническая больница имени Боткина (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 3), на шестом — Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" (общая оценка — 2,5, оценка пациентов — 3,2).

Как пояснила Ракова, первая составляющая рейтинга зависит от выполнения параметров, утвержденных клиентскими путями — сроков постановки диагноза, определения тактики и начала лечения, наличия или отсутствия осложнений после хирургических вмешательств. Эти данные обновляются ежемесячно на основе медицинской документации. Вторая составляющая формируется на основе отзывов пациентов, которые собирают персональные онкопомощники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году столичный бюджет сохранит свою социальную ориентированность. Расходы на соцподдержку, здравоохранение, культуру, образование и спорт составят половину городского бюджета. Одной из крупнейших городских программ остается "Столичное здравоохранение".

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