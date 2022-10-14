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Бочкарёв: На станции "Текстильщики" БКЛ выполнена обкатка последних эскалаторов

12:24
  • пятница
  • 14 октября 2022

Они обеспечат выход на Шоссейную улицу

На станционном комплексе "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена успешно прошли испытания установленного инженерного оборудования.
Бочкарёв: На станции "Текстильщики" БКЛ завершается отделка платформы

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Три экскалатора расположены в южном вестибюле и обеспечат подъем пассажиров с уровня кассового зала к выходу на Шоссейную улицу.

На территории северного вестибюля смонтирован наклонный ход под эскалаторное оборудование. Он свяжет наземный павильон с будущей пересадкой на действующую станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Пересадку между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями обеспечит пешеходный мост длиной 140 метров. Он не повлияет на движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

"Мы приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом: ведём устройство основания первой опоры будущего перехода", – сообщил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

В состав восточного участка БКЛ общей протяженностью порядка 11 километров входят четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

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