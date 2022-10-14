Бочкарёв: На станции "Текстильщики" БКЛ выполнена обкатка последних эскалаторов

Они обеспечат выход на Шоссейную улицу

На станционном комплексе "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена успешно прошли испытания установленного инженерного оборудования.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Три экскалатора расположены в южном вестибюле и обеспечат подъем пассажиров с уровня кассового зала к выходу на Шоссейную улицу.

На территории северного вестибюля смонтирован наклонный ход под эскалаторное оборудование. Он свяжет наземный павильон с будущей пересадкой на действующую станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Пересадку между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями обеспечит пешеходный мост длиной 140 метров. Он не повлияет на движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

"Мы приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом: ведём устройство основания первой опоры будущего перехода", – сообщил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

В состав восточного участка БКЛ общей протяженностью порядка 11 километров входят четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

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