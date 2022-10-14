Минпросвещения предложило дать школьным учителям отсрочку от мобилизации

Ведомство ждет реакции кабмина

Министерство просвещения России предлагает предоставить школьным учителям отсрочку от призыва в ряды Вооружённых Сил в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал статс-секретарь — заместитель главы ведомства Андрей Корнеев.

Как уточнил замминистра, соответствующее ходатайство уже направлено в правительство, Минпросвещения ждет решения кабмина и намерено "всесторонне это продвигать".

При этом Корнеев подтвердил, что многое будет зависеть от позиции министерства обороны и Генерального штаба, "так что здесь дополнительно будем это обсуждать".

Однако Минпросвещения настаивает на предоставлении отсрочки для всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

Предложения предоставить отсрочку от частичной мобилизации звучат и в других отраслях. В частности, Ростуризм заявил, что намерен добиваться устойчивой работы отрасли и прорабатывает вопрос бронирования критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов: генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей в туризме.

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