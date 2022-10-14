Турция подтвердила создание газового хаба в кратчайшие сроки

Для него уже выбрали подходящее место

Турция согласна на реализацию инициативы по созданию международного газового хаба на своей территории. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента Турции, в Анкаре рассчитывают создать газовый хаб в кратчайшие сроки. Наиболее подходящее место для его размещения находится в европейской части страны в районе Фракия, отметил Эрдоган.

Москва и Анкара уже дали распоряжение министрам энергетики начать работу в этом направлении, ни о каких задержках не может быть и речи — "наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу", подчеркнул турецкий лидер.

Что касается обеспечения безопасности будущего газового хаба, Эрдоган заявил, что будут предприняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся, сообщает телеканал TRT.

Идею создания газового хаба в Турции обсудили 13 октября российский и турецкий президенты. Как уточнили в Кремле, турецкой стороной эта тема "встречена весьма позитивно", поэтому "будет совместно прорабатываться". Владимир Путин подчеркивал, что такой хаб мог бы работать без политической окраски и использоваться не только как площадка для поставок, но и для определения цен на газ.

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