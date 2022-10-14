Сенатор Клишас призвал разобраться с "облавами" на призывников

Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал разобраться с "облавами" на призывников.

"В случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка", - написал сенатор в своем telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось.

Ранее в СПЧ рассказали о "повесточных облавах" в Москве. Сотрудники компании пожаловались на отлов уклонистов, который якобы устроили у метро "Щелковская" в Москве.

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