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Россия ответила на высылку дипломатов из Черногории

13:03
  • пятница
  • 14 октября 2022

Москва ввела ответные персональные санкции

Российское Министерство иностранных дел в пятницу, 14 октября, объявило о введении рестрикций в отношении ряда политиков Черногории в ответ на недружественные действия Подгорицы.
Консульство России в Черногории закрылось на неопределенный срок

В посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота о запрете на въезд на российскую территорию министра иностранных дел и обороны Черногории, а также бывшему директору Агентства национальной безопасности Черногории.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение в отношении сотрудников посольства России в Подгорице, сообщается на официальном сайте МИД.

Власти Черногории 29 сентября объявили шестерых дипломатов из посольства России персонами нон грата. Также сообщалось, что несколько граждан Черногории задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Российская сторона предупреждала, что не оставит без ответа недружественные действия властей Черногории.

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