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Большой театр опроверг дефицит балетных пуантов из-за санкций

13:22
  • пятница
  • 14 октября 2022

По словам директора театра, речь не о том, что "не в чем танцевать"

Большое количество товаров, которые используют театры, концертные организации и цирки, не производится в России. Однако это не означает, что балеринам "не в чем танцевать", заявил в пятницу, 14 октября, генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин.

Урин прокомментировал сообщения о том, что он якобы пожаловался на дефицит балетных пуантов из-за санкций.

Директор ГАБТ подтвердил, что на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре обсуждался вопрос импортозамещения товаров, необходимых для работы в сфере культуры. Урин, по его словам, "привел конкретный пример с балетной обувью, но могу сказать про лампы или прожектор — какая разница?".

Однако это означает лишь то, что необходимо "упрощать процедуры принятия решений, а не усложнять их", поскольку театр не имеет права закупать импортные товары в соответствии с нормативными документами без разрешения Минпромторга, пояснил Урин. При этом получать разрешение приходится отдельно на каждую товарную позицию, что, по мнению гендиректора Большого театра, является бессмыслицей, сообщает ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что после принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. В частности, рестрикции в рамках последнего, восьмого, пакета затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

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