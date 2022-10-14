Турция опровергла предложение устроить переговоры между Россией и Западом

Сообщения такого содержания ранее появились в СМИ

Турция не выдвигала инициатив по проведению международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Комментируя сообщения ряда средств массовой информации, глава МИД Турции уточнил, что "мы таких переговоров не предлагали".

При этом Чавушоглу выразил мнение, что между Россией и Западом "есть вопросы, которые необходимо обсуждать", сообщает ТАСС.

В СМИ ранее появились материалы о том, что Анкара якобы решила организовать переговоры по ситуации на Украине между Россией с одной стороны и США, Великобританией, Францией и Германией — с другой стороны. Источники утверждали, что такое предложение уже было направлено американским властям, которые встретили его положительно.

Однако Турция эти сообщения не подтверждала, хотя официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми, а также считает себя единственным государством, способным в настоящее время предложить дорожную карту урегулирования на Украине.

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