Натуральный камень: как будет выглядеть станция метро "Потапово"

Монолитные работы на будущей конечной станции Сокольнической линии почти завершены

Натуральный камень и алюминиевые панели. В Москве возводят станцию метро "Потапово" Сокольнической линии, которая сделает красную ветку ещё длиннее. Началась подготовка к возведению вестибюлей и почти завершена установка основных конструкций.

Монолитные работы на будущей конечной станции Сокольнической линии "Потапово" практически полностью завершены. Строители приступают к укладке инженерных сетей, отделочным работам и облицовке фасадов. В центре платформы можно заметить выделяющуюся конструкцию.

Необычной формы стальная конструкция здесь не просто так. Она будет выполнять сразу три важнейшие функции – эстетическую, инженерную и опорную. Впрочем, последняя и так уже в действии. На ней держится вся крыша. В будущем внутри пройдут инженерные коммуникации – провода и трубы – которые будут скрыты за красивой архитектурной отделкой. В результате получится некая скульптура, которая станет доминантой всего станционного комплекса.

В рамках проекта построят саму станцию, а также разворотный тупик и линии путей, которые станут продолжением Сокольнической ветки от пока ещё конечной платформы "Коммунарка".

"Наземный участок выполнен на 80%. Основные конструкции станции завершены на 70%. Ведутся архитектурные работы, кровля и монтаж пути. На тупиках продолжают основные конструкции возводить, земляные работы", - сообщил Олег Державин заместитель управляющего проектом кампании-подрядчика.

Станция "Потапово" расположена в поселении Сосенское Новомосковского административного округа Москвы. По предварительным подсчётам, ежедневно ей будут пользоваться 6,5 тысяч пассажиров. Все 4 выхода в город оборудованы лифтами, поэтому беспрепятственно попасть на платформу сможет каждый. Вестибюли будут облицованы гранитом.

"На данный момент сделана подготовка данных конструкций. Разработан котлован, залита бетонная подготовка. Гидроизоляционные работы произведены. Дальнейшие работы ведутся монолитные – это армирование и возведение самих железобетонных конструкций", - отметил начальник участка Сергей Павлов.

Территория вокруг новой станции метро тоже будет облагорожена. Появится автобусная стоянка и удобный выход к жилым домам. Линия метро пересекает улицу Александры Монаховой. Строители решили поднять автомобильную дорогу, так что машины поедут над железнодорожным тоннелем по новому мосту. Он, впрочем, уже почти готов.

"Оборудование на сегодняшний день закуплено практически в полном объёме. На 90%. Все вопросы с импортозамещением и заменой оборудования и материалов проработаны. Проблематики нет, срывов сроков не видится", - рассказал Алексей Тютин, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Для наружной и внутренней отделки станции используются современные материалы. Натуральный камень, который никак не меняется с годами, алюминиевые панели. А из-за безрамной технологии кажется, что остеклению нет конца.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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