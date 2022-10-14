Столичные врачи помогли москвичке с первичным иммунодефицитом родить второго ребенка

Девочку назвали Варварой

Под строгим контролем специалистов. Врачи 52-й городской больницы помогли москвичке с первичным иммунодефицитом осуществить мечту и родить второго ребёнка. Страшный диагноз девушке поставили еще после первой беременности. Для таких пациентов даже обычная простуда может обернуться серьезными осложнениями.

У Александры редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Чаще всего оно врождённое и обнаруживается сразу после появления на свет, но не в этот раз. Женщине этот диагноз поставили только несколько лет назад, после того, как она родила первого ребёнка.

"Стала очень часто болеть. Причём, не просто болеть, а с осложнениями: с гайморитом, с пневмонией, вот это всё. Врач аллерголог-иммунолог назначил ряд анализов, который показал снижение уровня иммуноглобулина по всем показателям", - говорит Александра Савченко.

При первичном иммунодефиците нарушается работа одного или нескольких компонентов иммунной системы и организм становится очень уязвимым, особенно к инфекциям. Банальная простуда может привести к тяжёлым хроническим заболеваниям, вплоть до онкологии.

"Не доживали с этим диагнозом до взрослого состояния. Очень многие пациенты до эпохи верификации диагноза погибали от гнойно-септических осложнений, от хронических заболеваний. И, конечно же, речь о том, что она могла бы без заместительной терапии выносить такого ребёнка, это невозможно было бы", - рассказывает Елена Бобрикова, заведующая КДО МГНПЦ аллергологии и иммунологии.

Сейчас для лечения таких пациентов используют заместительную терапию - искусственно восполняют уровень иммуноглобулина. Частота и дозировка зависят от состояния пациента. Это позволяет человеку вести полноценную жизнь. Так, Александра недавно родила второго ребёнка.

"У данной конкретной пациентки по акушерским показаниям были выполнены оперативные родоразрешения. Это никоим образом не касается её основного заболевания. Операция прошла штатно. С пациенткой и с ребенком всё-все хорошо", - рассказывает Василий Грабовский, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 52.

Всю беременность она наблюдалась в 52-й Городской клинической больнице. Терапия мало отличалась от привычной - в последние месяцы по мере роста плода маме увеличивали и дозировку иммуноглобулина. Постоянное наблюдение за пациенткой вело множество специалистов.

"Это аллергологи, иммунологи. Обязательно такого рода пациентов ведет акушер-гинеколог. Обязательно к этому подключаются старшие товарищи, которые курируют направление деятельности этих коллег. И такие пациенты всегда ведутся в режиме консилиума", - рассказывает Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №52.

Александра родила ребёнка на 37 неделе, чуть раньше срока, девочка абсолютно здорова. Назвали её Варварой - это имя ей выбрала старшая сестра.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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