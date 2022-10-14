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Собянин принял решение о заключении контракта на организацию производства медицинской мебели

15:01
  • пятница
  • 14 октября 2022

Столица гарантирует в течение 10 лет приобретать произведенную мебель

Медицинскую мебель в учреждения здравоохранения столицы будут поставлять по офсетному контракту. Правительство Москвы проведет соответствующий электронный конкурс. Распоряжение сегодня подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно условиям, победитель возьмет на себя обязательства в течение трёх лет организовать в Москве новое производство. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей. Столица же гарантирует в течение 10 лет приобретать эту мебель - стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья - на общую сумму не менее пяти миллиардов рублей.

Ранее правительство Москвы заключило пять подобных контрактов, в том числе на производство лекарств и детского питания.

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