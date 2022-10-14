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В Москве появилась мемориальная доска в честь модельера Надежды Ламановой

15:07
  • пятница
  • 14 октября 2022

Её считали законодательницей высокого стиля

Сегодня на Тверском бульваре установили мемориальную доску на доме, где до революции жила и работала Надежда Ламанова - легенда российской моды.

Её считали законодательницей высокого стиля. В начале прошлого века заказать одежду от Ламановой считалось делом хоть и дорогим, но очень престижным. Клиентки смиренно ждали своей очереди, а потом часами простаивали на примерках, чтобы, наконец, получить единственное в своём роде платье.

Талант женщины-кутюрье ценили и после революции. Надежда Петровна, обладая превосходным вкусом, словно архитектор создавала восхитительные образы для ведущих театральных постановок. Костюмы Ламановой можно увидеть и в советских довоенных фильмах.

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Портрет Надежды Ламановой на церемонии открытия мемориальной доски
Портрет Надежды Ламановой на церемонии открытия мемориальной доски
Портрет Надежды Ламановой на церемонии открытия мемориальной доски
Портрет Надежды Ламановой на церемонии открытия мемориальной доски
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