В Москве появилась мемориальная доска в честь модельера Надежды Ламановой

Её считали законодательницей высокого стиля

Сегодня на Тверском бульваре установили мемориальную доску на доме, где до революции жила и работала Надежда Ламанова - легенда российской моды.

Её считали законодательницей высокого стиля. В начале прошлого века заказать одежду от Ламановой считалось делом хоть и дорогим, но очень престижным. Клиентки смиренно ждали своей очереди, а потом часами простаивали на примерках, чтобы, наконец, получить единственное в своём роде платье.

Талант женщины-кутюрье ценили и после революции. Надежда Петровна, обладая превосходным вкусом, словно архитектор создавала восхитительные образы для ведущих театральных постановок. Костюмы Ламановой можно увидеть и в советских довоенных фильмах.

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