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Зрители театра "Модерн" окунутся в атмосферу Милана XV века

15:05
  • пятница
  • 14 октября 2022

Театр покажет спектакль "Леонардо"

Театр "Модерн" готовит премьеру спектакля "Леонардо", в центре которой жизнь великого и противоречивого гения эпохи Возрождения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Зрители на несколько часов окажутся в Милане XV века. На сцене предстанут легендарные современники да Винчи, будто сошедшие с полотен. Дух и настроение эпохи переданы во всём: от костюмов и освещения до мизансцен и интонаций диалогов. А сам Леонардо снова будет создавать шедевры и решать извечную проблему: в конфликте добра и зла - на чьей стороне он?

"Эта грань сегодня между Антихристом и Христом, я говорю про весь земной шар, она размылась. Нормально, когда вы перешли на сторону Антихриста, испугались этого, раскаялись, пожалели себя, и вернулись обратно. Поэтому это второй спектакль трилогии "Петр. Леонардо. Христос". Третий спектакль будет "Иуда", - рассказал Юрий Грымов, художественный руководитель театра "Модерн".

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Показ премьерного спектакля Юрия Грымова "Леонардо" в театре "Модерн"
Показ премьерного спектакля Юрия Грымова "Леонардо" в театре "Модерн"
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