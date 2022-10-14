Станция стала частью российской компании "Росэнергоатом"

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла на работу по российским стандартам

Об этом сообщил глава Энергодара Александр Волга. Теперь ЗАЭС – это часть российской компании "Росэнергоатом". Работникам будет выплачиваться российская зарплата.

"Будет выплачиваться уже заработная плата от России, раньше выплачивалась от компании НАЭК ("Энергоатом", украинский оператор станции – прим. ред.), даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию", - сказал Волга (цитата по ТАСС).

Накануне глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) переведут на российское топливо. До текущего времени несколько блоков станции работали на американском топливе Westinghouse.

Ранее президент России Владимир Путин правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС" ради безопасности объекта.

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