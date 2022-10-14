В НАТО рассказали подробности об учениях по ядерному сдерживанию

Альянс проведет маневры с 17 по 30 октября

Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". Об этом в пятницу, 14 октября, рассказали в пресс-службе НАТО.

В маневрах, запланированных на период с 17 по 30 октября, будут принимать участие военнослужащие из 14 стран. Среди задействованной боевой техники будет более 60 самолетов.

При этом в НАТО заявили, что использовать боевое оружие в ходе учений "Стойкий полдень" не планируется.

В Альянсе также подчеркнули, что маневры являются рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями, сообщает РИА Новости.

Военнослужащие стран НАТО в октябре принимают участие в учениях в Молдавии. Там с 10 по 21 октября проводятся маневры "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training), к которым привлечены представители Вооружённых сил Молдавии, Румынии и Великобритании.

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