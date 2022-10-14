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Лукашенко назвал главного инициатора применения ядерного оружия

14:16
  • пятница
  • 14 октября 2022

Белорусский лидер обвинил в этом Польшу

США не должны плясать под дудку обезумевших политиков в вопросе ядерного оружия. Такое заявление в пятницу, 14 октября, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, "главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия", — это Польша. Именно она провоцирует США "на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия", заявил политик.

Лукашенко призвал не поддаваться на эту уловку, отметив, что Соединённые Штаты — крупная технологичная страна, а ядерное оружие пусть "находится на складах там, где оно есть".

Президент Белоруссии предупредил, что "если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу", произойдет цепная реакция и с другой стороны последуют ответные шаги. По этой причине Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, отрывки из которого приводит БелТА, призвал "успокоиться и сесть за стол переговоров".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы.

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