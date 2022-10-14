Три священника РПЦ погибли в зоне СВО

Нашим бойцам нужна поддержка
Три священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ) погибли с начала специальной военной операции на Украине.
Об этом ТАСС в пятницу, 14 октября, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Священнослужители оказывали пастырскую поддержку военнослужащим.
"Немало священнослужителей сейчас находятся в войсках на передовой, оказывая воинам духовную поддержку. С февраля трое священников уже погибли на боевом духовном посту", - сообщил он.
Епископ Зеленоградский Савва отметил, что в войсках не хватает военных священников. проблема не только в материальном обеспечении священников, но и в том, что, "поскольку они являются гражданским персоналом, их не пускают в действующие войска", и они остаются в прифронтовых территориях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"