Три священника РПЦ погибли в зоне СВО

Нашим бойцам нужна поддержка

Три священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ) погибли с начала специальной военной операции на Украине.

Об этом ТАСС в пятницу, 14 октября, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Священнослужители оказывали пастырскую поддержку военнослужащим.

"Немало священнослужителей сейчас находятся в войсках на передовой, оказывая воинам духовную поддержку. С февраля трое священников уже погибли на боевом духовном посту", - сообщил он.

Епископ Зеленоградский Савва отметил, что в войсках не хватает военных священников. проблема не только в материальном обеспечении священников, но и в том, что, "поскольку они являются гражданским персоналом, их не пускают в действующие войска", и они остаются в прифронтовых территориях.

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