ВС России овладели господствующими высотами в ДНР

Уничтожены более 90 бойцов ВСУ
Российские военные овладели господствующими высотами у населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР)
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами", - говорится в сообщении.
Уничтожены более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа, добавили в военном ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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