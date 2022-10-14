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ВС России овладели господствующими высотами в ДНР

14:36
  • пятница
  • 14 октября 2022

Уничтожены более 90 бойцов ВСУ

Российские военные овладели господствующими высотами у населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР)

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами", - говорится в сообщении.

Уничтожены более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа, добавили в военном ведомстве.

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