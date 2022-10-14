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Россия оценила потенциальный объем поставок газа через Турцию

14:41
  • пятница
  • 14 октября 2022

Все зависит от спроса

Россия может поставлять в Европу через Турцию порядка 63 млрд кубометров газа в год. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.
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Как отметил замглавы правительства России, нереализованный "Южный поток", который позднее превратился в "Турецкий поток", был запланирован как газопровод на четыре нитки общей мощностью в 63 млрд кубометров газа.

При наличии соответствующего спроса эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию, рассказал Новак.

Вице-премьер также оценил отношения в сфере энергетики, сложившиеся между Россией и Турцией, как "крайне хорошие", сообщает Anadolu.

Идею создания газового хаба в Турции обсудили 13 октября российский и турецкий президенты. После этого президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара уже дали распоряжение министрам энергетики начать работу в этом направлении, создать газовый хаб рассчитывают в кратчайшие сроки.

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