ARD: Швеция, Дания и ФРГ будут расследовать ЧП на "Северных потоках" по отдельности

Страны отказались от совместного расследования

Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках". Об этом в пятницу, 14 октября, рассказали источники телеканала ARD.

Три государства хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это, но в итоге решили расследовать происшествие по отдельности, отметили источники.

По данным СМИ, сначала Швеция вышла из состава совместной следственной группы, а затем и Дания.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов. Россия настаивает на участии в расследовании этой диверсии.

В Службе внешней разведки ранее рассказали, что Россия располагает разведданными о диверсиях на "Северных потоках". Однако подробности в спецслужбе приводить не стали.

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