Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Козерогов ждут хорошие новости, перемены к лучшему будут и у Рыб

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня получает поддержку от самого Солнца! Занимайтесь тем, что считаете наиболее важным: вам хватит для успеха сил и мотивации.

Тельцы

Используйте сегодня силу планет для улучшения своего положения на работе. Это касается как зарплаты, так и более удобного графика или нового компьютера.

Близнецы

День с огромным потенциалом: сегодня Марс в вашем знаке наделяет вас пробивной силой. С помощью Солнца вы получаете энтузиазм и силу воли, дерзайте!

Раки

Марс призывает вас договариваться, а не обижаться и выдвигать ультиматумы. Старайтесь действовать мудро и играйте вдолгую: быстрых побед пока не будет.

Львы

Вы будете сильны в коммуникациях, как никогда: сможете быстро и умело подбирать аргументы, придумывать яркие примеры. Сегодня хорошо объяснять свою позицию, обучать.

Девы

Невероятно успешный день для бизнесменов и профессионалов своего дела. Наверняка вы заключите выгодную сделку или сумеете найти новый источник дохода.

Весы

Одна из ваших проблем благополучно разрешится прямо сегодня. А всё благодаря тому, что вы не побоялись действовать по-новому, продолжайте в том же духе.

Скорпионы

Вы получите долгожданную справку или копию, разрешение или официальный ответ. Исчезнут препятствия или трудности, связанные с оформлением документов.

Стрельцы

Ваши действия сегодня получат поддержку друзей или единомышленников. Люди, чьё мнение для вас важно, помогут советом или поделятся удачными идеями.

Козероги

Звезды порадуют вас хорошими новостями. Это день, когда многие почувствуют в себе силы, мотивацию на воплощение своих самых смелых планов.

Водолеи

Вам лучше провести этот день тихо, не предпринимая никаких активных мер. Занимайтесь рутинными делами, пока ваш Сатурн снова не наберёт силу. Спорт не противопоказан.

Рыбы

Позитивная энергия звёзд коснётся дома, семьи, ваших старших родственников, кредитов или долгов. В какой-то из этих сфер у вас произойдут перемены к лучшему.

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