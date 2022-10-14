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Эксперт: Формат офсетных контрактов даëт гарантию востребованности продукции

15:23
  • пятница
  • 14 октября 2022

В Москве заключат контракт на организацию производства медицинской мебели

В Москве заключат офсетный контракт на поставку медицинской мебели. Такой вид договора дает уверенность в сбыте продукции, оптимизирует издержки и делает стоимость товаров наиболее доступной, считает генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

Он рассказал, что его компания заключила офсетный контракт осенью 2018 года на строительство завода по выпуску лекарств. Проект находится в завершающей стадии. На предприятии будут производить препараты для терапии онкологических заболеваний, противоастматические, антипсихотические и противоэпилептические и другие.

"Примерно треть продукции планируем поставлять для столичной системы здравоохранения, остальное – для разных заказчиков, в том числе из других регионов. Завод в "Алабушево" – уже вторая крупная площадка "Р-Фарм" в столице. Это неудивительно, Москва – один из наиболее привлекательных для инвесторов регионов", - рассказал Игнатьев.

Ранее стало известно, что в столице проведут электронный конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. Инвестор должен организовать производство в течение трех лет, инвестиции в которое составят не менее 250 млн рублей. Мэрия города в свою очередь гарантирует приобретение 80 позиций мебели, включая стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое. Их закупят на сумму не менее 5,1 млрд рублей в течение 10 лет.

Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, при заключении офсетных контрактов в первую очередь анализируется продукция, которая может быть наиболее востребована. Если производство стратегически важно, то город готов заключить офсет сроком до 10 лет и гарантировать закуп в течение долгосрочной перспективы.

"Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20% – это порядка 18 млрд рублей. В этом году для поддержки инвестиционной активности было принято решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства", – сказал Ефимов.

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