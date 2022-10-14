Алиев отказал Макрону в роли посредника в конфликте Еревана и Баку

Президент Азербайджана осудил высказывание французского лидера о России

Франция больше не сможет играть роль посредника в нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана. Ильхам Алиев осудил заявление Эммануэля Макрона о дестабилизирующей роли России на Южном Кавказе.

"Мы со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений", — цитирует Алиева агентство АзерТадж.

Азербайджанский президент подчеркнул, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения на границе государств в сентябре были остановлены. А ранее, в ноябре 2020 года, Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннюю декларацию. По словам Алиева, Азербайджан выполняет все пункты декларации - в частности, обеспечивает доступ из Армении в Карабах.

Макрон на днях назвал роль России на Южном Кавказе дестабилизирующей. По его мнению, Москва использует нагорнокарабахский конфликт в своих интересах. Президент России Владимир Путин назвал заявления Макрона неприемлемыми и некорректными.

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