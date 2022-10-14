Мобилизация, Украина, НАТО: главные заявления Путина в Астане

Президент ответил на вопросы журналистов

Россия не ставит задачей уничтожение Украины и сейчас действует правильно и своевременно. Сегодня об этом заявил в Астане Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан. Ранее в этот же день президент принял участие заседании Совета глав государств СНГ и в первом саммите Россия - Центральная Азия.

Было вполне очевидно, что большая часть вопросов на итоговой пресс-конференции в Астане будет посвящена Украине. Эта тема, пусть неофициально, но все же поднималась на многих мероприятиях и двусторонних переговорах российского лидера. Вот и журналисты на этот счет засыпали его вопросами. Спрашивали, например, про отношение Путина к украинской культуре и стоит ли её запрещать?

"Мы все время возмущаемся попытками отменить русскую культуру. Мы не должны вести себя таким же образом. Украинский язык, который относится в Крыму к числу госязыков. Поэтому само по себе это неправомерно. У нас в России около трех миллионов граждан - украинцы. Как мы можем запретить язык и культуры. Я понимаю, с чем это связано. Это на эмоциях происходит. Но во многим семьях любят украинскую культуру. И я думаю, мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-либо культуру", - заявил Путин.

Прозвучал вопрос и про возможные переговоры с украинским режимом. На эту тему Путин уже высказывался неоднократно. Он готов разговаривать. А вот в Киеве такого желания не проявляют.

"Теперь приняли решение, которое запрещает эти переговоры. Я в свою очередь, выступая в Кремле, говорил, что мы открыты. Мы ведь в Стамбуле достигли определённых договоренностей. Но как только войска от Киева отошли, желание у Киева пропало. И если сейчас у Киева возникнет желание, мы готовы", - сказал Путин.

Впрочем, желание вряд ли возникнет, пока не последует команда из Вашингтона. То, что Белый дом полностью контролирует украинские власти, ни для кого не секрет. Так что договариваться проще напрямую. Теоретически такая возможность могла возникнуть в ходе предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. Про поездку Путина туда, а также про возможные переговоры с Байденом российского лидера сегодня тоже спросили.

"Я не вижу необходимости. Пока платформы никакой нет. Окончательно не решен вопрос о моей поездке туда. Россия будет принимать участие. Но о каких-то прямых переговорах речи никакой нет. С некоторыми мы находимся в постоянном контакте. Вот говорили про Турцию. С президентом США такие вопросы не обсуждались", - рассказал Путин.

Вашингтон явно не настроен разговаривать и делает ставку на эскалацию украинского конфликта, принуждая помогать и своих как бы союзников. А они покорно берут под козырек, принося в жертву интересы собственных стран и граждан. Германия в этом плане, пожалуй, лучший пример.

"Это выбор тех людей, которые пришли к власти в Германии. Они сами должны определить, что для них важнее - исполнение союзнических обязательств или обеспечение собственных интересов", - сообщил Путин.

В итоге принято решение строить крупный газовый хаб в Турции. Данное решение сейчас прорабатывается. А вот с зерновой сделкой, в которой также участвует Анкара, есть проблемы. Взрывчатку, которую подорвали на Крымском мосту, могли вывезти из Украины при помощи зерновоза.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот груз был отправлен морем из Одессы. Но точно не установлено - с помощью зерновозов это сделано? Ответа на этот вопрос пока нет", - сказал Путин.

Еще одна важнейшая тема, про которую российского президента тоже спрашивают, это мобилизация.

"Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений не поступало. И я не вижу никакой необходимости. Что касается бестолковщины, то она связана со старой формой учета. И только когда начали производить, выяснили, какого она качества", - отметил он.

"Что касается мобилизации. Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее контрактниками невозможно. Второе. Все граждане призываемые должны пройти подготовку. 222 тысячи находятся в войсках в частях формирования. Там первичная подготовка от пяти до десяти дней. Затем люди поступают уже в боевые части. И там подготовка от пяти до 15 дней. Затем подготовка в войсках и там дополнительное слаживание. Если смотреть по минимальным значениям, 33 тысячи мобилизованных находятся уже в подразделениях. И 16 тысяч в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Но если такие вопросы возникают, я дам поручению Совбезу, чтобы они провели инспекцию, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - отметил Путин.

В целом, президент еще раз подчеркивает, что все поставленные цели и задачи спецоперации будут выполнены.

Спрашивают Путина и про возможный ввод войск НАТО на территорию Украины. Путин подчеркнул, что это приведёт к глобальной катастрофе. Ещё один вопрос касался массированных ударов. По словам президента, пока такие атаки не планируются. И сейчас Минобороны уничтожает оставшиеся объекты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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