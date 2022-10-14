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Собянин: Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируется открыть в январе

17:41
  • пятница
  • 14 октября 2022

Мэр проверил работы по восстановлению объекта

В следующем году в столице откроется эскалаторная галерея на Воробьёвых горах. Сооружение закрыли в целях безопасности ещё 40 лет назад. Сейчас инженерные решения для восстановления уникального объекта удалось найти. Специалисты придумали, как укрепить склон. Также здесь поменяют эскалаторы и проведут капитальный ремонт вестибюлей и смотровой площадки.

От старой эскалаторной галереи на Воробьёвых горах не осталось ничего - её снесли полностью, чтобы возвести новую. Уже почти построен верхний вестибюль со стороны улицы Косыгина, нижний - выходящий к Москва-реке - готов наполовину. Уже установлены и эскалаторы - их три, все - отечественного производства.

Как и раньше, галерея будет представлять собой лестницу из павильонов – их строят по историческим чертежам. В том же стиле – конструктивизм, но всё-таки современная постройка станет максимально приближенной к оригиналу, а не идентичной.

Здесь будет много стекла, а значит – много света. Любители ходить пешком смогут воспользоваться лестницей – она будет вести на смотровые площадки с зонами отдыха.

"За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру. Работы подходят к концу. В этом году закончим все основные строительные работы. Надеюсь, в январе уже поедут пассажиры", - рассказал Собянин.

Когда галерея будет построена, горожане смогут быстрее дойти до канатной дороги на Воробьёвых горах, смотровой площадки и главного здания МГУ. С крыши верхнего вестибюля откроется вид на всю столицу. Как транспортный узел, галерея сможет принять до 15 тысяч пассажиров в день.

Старую галерею - а по сути подъемный комплекс, который должен был связать станцию метро с верхней точкой склона, строили с метромостом в конце 50-х. Возвели всего за полтора года. В сроки строители уложились, но к качеству быстро возникли вопросы - конструкция оказалась слишком тяжелой для местного грунта, и начала сползать вниз. Поэтому новую галерею строят на уже заранее укреплённом грунте. По той же технологии строили и канатную дорогу до Лужников.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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Строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Строительство эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Сергей Собянин во время посещения эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Сергей Собянин во время посещения эскалаторной галереи на Воробьевых горах
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