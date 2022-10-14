Собянин: Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируется открыть в январе

Мэр проверил работы по восстановлению объекта

В следующем году в столице откроется эскалаторная галерея на Воробьёвых горах. Сооружение закрыли в целях безопасности ещё 40 лет назад. Сейчас инженерные решения для восстановления уникального объекта удалось найти. Специалисты придумали, как укрепить склон. Также здесь поменяют эскалаторы и проведут капитальный ремонт вестибюлей и смотровой площадки.

От старой эскалаторной галереи на Воробьёвых горах не осталось ничего - её снесли полностью, чтобы возвести новую. Уже почти построен верхний вестибюль со стороны улицы Косыгина, нижний - выходящий к Москва-реке - готов наполовину. Уже установлены и эскалаторы - их три, все - отечественного производства.

Как и раньше, галерея будет представлять собой лестницу из павильонов – их строят по историческим чертежам. В том же стиле – конструктивизм, но всё-таки современная постройка станет максимально приближенной к оригиналу, а не идентичной.

Здесь будет много стекла, а значит – много света. Любители ходить пешком смогут воспользоваться лестницей – она будет вести на смотровые площадки с зонами отдыха.

"За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру. Работы подходят к концу. В этом году закончим все основные строительные работы. Надеюсь, в январе уже поедут пассажиры", - рассказал Собянин.

Когда галерея будет построена, горожане смогут быстрее дойти до канатной дороги на Воробьёвых горах, смотровой площадки и главного здания МГУ. С крыши верхнего вестибюля откроется вид на всю столицу. Как транспортный узел, галерея сможет принять до 15 тысяч пассажиров в день.

Старую галерею - а по сути подъемный комплекс, который должен был связать станцию метро с верхней точкой склона, строили с метромостом в конце 50-х. Возвели всего за полтора года. В сроки строители уложились, но к качеству быстро возникли вопросы - конструкция оказалась слишком тяжелой для местного грунта, и начала сползать вниз. Поэтому новую галерею строят на уже заранее укреплённом грунте. По той же технологии строили и канатную дорогу до Лужников.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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