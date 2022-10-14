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Британцы устали от Лиз Трасс

18:17
  • пятница
  • 14 октября 2022

В стране обсуждается ее отставка

Британские консерваторы активно обсуждают отставку Лиз Трасс - о кулуарных переговорах в парламенте пишет "Таймс". Политики из числа тори в активном поиске способа, как можно объявить действующему премьеру вотум недоверия.

Свой пост Трасс занимает всего 5 недель, однако все уже устали от её непродуманной экономической политики. В сети запустили прямую трансляцию, где рядом фотографией Трасс лежит салат-латук. Цель акции - установить, что произойдет быстрее - испортится салат или "истечет политический срок годности" британского премьера.

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