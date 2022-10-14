Когда смайлики не спасают: в России помогут одиноким людям

Важно заниматься централизованной психологической помощью населению

В России предложили создать агентство по делам одиночества. Подобные существуют в Великобритании и в Японии, где проблема одиноких людей стоит особенно остро. Впрочем, на самом деле одиночество - вообще бич современного общества, в первую очередь, в больших городах. Соцсети не заменяют живого общения, ритм жизни ломает психику, а главное, по мнению, кстати, самих россиян, лекарство от одиночества - крепкая семья и достойный заработок - есть далеко не у всех.

Одиночество - наверное, одна из самых болезненных проблем современности. И она лишь нарастает – хотя, казалось бы, социальные сети дают возможность для беспрерывного общения со всем миром. Но одиночество и в сети - одиночество. Смайлики не спасают, когда есть только работа, а дом пуст и даже собаку не заведешь, потому что некому с ней гулять. Статистика по всему миру удручающая.

Почти половина шведских домохозяйств — это бездетные взрослые. По данным Американской ассоциации пенсионеров, в США хронически одиноки более 42 миллионов человек. В Великобритании, по самым примерным подсчетам, одиноких 9 миллионов. Ситуацией озаботились на самым высоком правительственном уровне и учредили должность "министра одиночества".

Но признанный чемпион по одиночеству - Япония. К 2040 году примерно 40% всех японских семей будут состоять из одного человека. После окончания высшего учебного заведения многие с головой уходят в карьеру. "Солдаты корпораций" обоих полов, сетуют социологи, просто не умеют знакомиться, побаиваются друг друга и нередко остаются одинокими на всю жизнь. Как следствие, растет число самоубийств или случаев "кодокуси" — смертей в одиночестве.

Завидное долголетие жителей страны восходящего солнца зачастую оборачивается трагедией. Только за прошедший год в стране в своих квартирах умерли 32 тысячи человек, причем, их тела были случайно найдены лишь спустя какое-то время. Все эти проблемы привели к возникновению целого бизнеса по аренде семей. При желании можно запросто, а главное абсолютно легально получить на несколько дней супруга, можно даже с наследником.

В России до аренды людей дело не дошло, а вот предложения создать Агентство по делам одиночества звучат не первый раз. 6 лет назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой – организовать Министерство счастья. Идею "подсмотрели" в Объединенных арабских эмиратах. В отличие от своего ближневосточного аналога, который занимается всем подряд, российская структура призвана оказывать психологическую помощь одиноким людям.

"Оно должно заниматься централизованной психологической помощью населению. Есть соответствующие организации, которые оказывают - особенно это в крупных городах. Есть бюджетные организации, которые оказывают консультации, есть коммерческие. Но этого, к сожалению, не хватает. У нас в стране очень высокий уровень тревожности. Если у человека нет ни друзей, ни родственников, то понятно, что его уровень тревожности может перерасти в другие проблемы", - отметил депутат Сергей Леонов.

Согласно опросам ВЦИОМ, в России проживает более 10 миллионов одиноких взрослых. А чувство одиночества регулярно испытывает фактически каждый второй взрослый россиянин. Речь, как правило, о людях старше 40 лет. За плечами часто неудачный брак, дети к этому времени начинают жить самостоятельно. Ежедневные заботы замыкаются в пресловутом треугольнике дом-работа-дом. А простое человеческое общение все чаще сводится к болтовне в чате или редких беседах по телефону. В результате обостряются проблемы со здоровьем, причем, это не только здоровье физическое - одинокие люди чаще страдают от психических расстройств.

Кстати это касается не только человека. Переживать одиночество могут все коллективные виды животных. Как показали исследования, мушки-дрозофилы в одиночестве меньше живут, мыши страдают от ожирения и диабета, а у макак-резусов нарушается психосексуальное поведение. Ни в одном зоопарке мира нет сайгаков, потому что если их держать меньше нескольких тысяч штук, то им уже скучно и одиноко, звери умирают от тоски.

То же самое в свое время произошло со странствующими голубями и каролинскими попугаями. Так что в этом человек точно не одинок. Но в отличие от сайгаков или дрозофил, человек животное не только коллективное, но и глубоко социальное. От психологического здоровья участников коллектива зависит успех целого предприятия. Доказано: чем менее общительно общество, тем реже в нем рождаются новые идеи. А значит падает конкурентоспособность, финансовые и экономические показатели. Кстати, в той же Великобритании попытались подсчитать: из-за плохого настроения и одиночества сотрудников работодатели теряют почти 3 миллиарда евро каждый год. А потому на западе, в отличие от России, так часто можно встретить корпоративных психологов.

Впрочем, у нас люди неохотно идут к психологам - многим проще поделиться проблемой с друзьями и родственниками. Вот только не у всех они есть. Именно таким одиночкам и должно, в первую очередь, помочь Агентство по делам одиночества. Тем более, что уже понятно, какого именно рода помощь нужна нашим соотечественникам. Многим не хватает возможности просто выговориться, почувствовать чье-то внимание и поддержку. Для современного человека, погрязшего в суете, рутине и стрессах, быть услышанным – уже большая ценность. Не говоря уже про ценность живого общения.

Каждый мог бы внести свою лепту, сделав окружающих чуть-чуть счастливее. Для этого достаточно не забывать дарить объятия и улыбки. Которые, как известно, вернутся. Впрочем, и отказываться от помощи профессиональных психологов тоже не стоит.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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