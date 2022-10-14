ЕС нарастил импорт сжиженного газа из России

Закупки превысили прошлогодние показатели на 5 миллиардов кубов

Импорт российского природного газа в страны Евросоюза за 9 месяцев 2022 года существенно вырос. ЕС закупил в России за этот период 15 миллиардов кубометров СПГ – тогда как в прошлом году - 10 миллиардов.

"Я говорю о первых девяти месяцах года… Что касается России - 20% в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17% этого года - это 15 миллиардов кубометров", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Еврокомиссии Тима Макфи.

В России дефицит на рынке СПГ в ближайшие годы оценивают в 60-70 миллионов тонн. Эксперты уверены, что планируемые к запуску проекты не закроют образовавшуюся "дыру". Специалисты убеждены, что причины сложившейся на рынке ситуации надо искать в необдуманных решениях европейцев, которые были приняты несколько лет назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"