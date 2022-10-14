На пороге катастрофы: США взяли Европу в заложники

Европа идет по пути деиндустриализации

Вместе с холодами в Европу приходит понимание того, что они натворили. И, в первую очередь, сами с собой. Они разрушили тот мир, который создавался десятилетиями. Разрушили исключительно потому, что новое поколение западных политиков решило снова попробовать воплотить в жизнь тысячелетнюю мечту - уничтожить Россию и русских. И снова что-то пошло не так. На неделе глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, мрачный как туча, признал - мира, в котором США обеспечивали безопасность Европы, а Россия и Китай - её процветание за счет дешевых энергоносителей и рабочей силы - больше нет.

Что происходит? Что грядёт? Что делать? Эти вопросы глава дипломатии Евросоюза поставил ребром перед послами ЕС на ежегодной конференции. Ну а на вопрос, как мы до этого докатились, Жозеп Боррель ответил сам:

"Наше процветание было основано на Китае и России – энергетике и рынке. Российский газ – дешевый и якобы доступный, безопасный и стабильный. Доказано, что это не так. И доступ в Китай становится все более и более трудным. С другой стороны, мы делегировали нашу безопасность Соединенным Штатам. Хотя сотрудничество с администрацией Байдена превосходно, но кто знает, что будет через два года или даже в ноябре? Что было бы, если бы вместо Байдена в Белом доме был бы Трамп или кто-то вроде него? Соединенные Штаты заботятся о нашей безопасности, Китай и Россия обеспечили основу нашего процветания. Это мир, которого больше нет!"

Если резюмировать - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности публично признался в несостоятельности своей и своих коллег - руководителей Евросоюза. Потому что банкротство европейской внешней политики, а как следствие и экономический кризис, это результат именно их коллективной работы.

Ситуация однозначно парадоксальная – ведь Евросоюз под давлением Америки вводил санкции для того, чтобы упала экономическая активность России, а получилось так, что рухнула экономическая активность Европы. Еврочиновники такой промах объясняют глобальными переменами во всём мире. Но на самом деле и Жозеп Боррель, и все остальные руководители Евросоюза нагло врут.

"Вместо того, чтобы логически подходить к вопросу – они подошли к вопросу алогично и маниакально-политично, если можно так выразиться. Ну, то есть – нам не нравятся русские, поэтому мы устроим у себя энергетический кризис и накажем своих собственных граждан безумными ценами сперва на газ, на энергию в целом, а потом на электричество, а потом всё это проецируется на промышленность", - рассказал политолог Алексей Мартынов.

Для тех стран, которые не вводил антироссийские санкции, газ и сейчас остаётся дешёвым. Европа же, выполняя приказ Вашингтона отказаться от российского газа, до последнего верила, что Байден сдержит обещание согреть Евросоюз американским сжижением газом. Но выяснилось, что пока ещё мировой рынок живёт по своим законам, а не по тем, которые пишут в Белом доме.

В общем, в реальности ситуация сложилась так – Америка продаёт сжиженный газ Китаю по долгосрочным контрактам, а он уже Европе – по двойной цене. И лишь по предварительным данным, за 8 месяцев этого года Китай продал Евросоюзу газа почти на 500 миллионов долларов – в прошлом году всего на 7,3 миллиона долларов. Ещё в этой истории интересно и то, что это сейчас Европа не против снова отовариваться в Китае, а буквально год назад – опять же под давлением Байдена – депутаты Европарламента заморозили развитие всех инвестиционных соглашений с Китаем. А по сути заявили, что больше не желают никаких экономических связей. Теперь же вынуждены унижаться и выпрашивать газ у той страны, на которую год назад наложили санкции, чтобы угодить Вашингтону. И, как утверждают китайские аналитики, Байден намеренно загоняет Европу в унизительное положение.

"У США есть свои расчеты – сделать Европу гораздо более зависимой как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности… Некоторые европейцы начинают осознавать тот факт, что США воспользовались европейским эмбарго на российские энергоносители для повышения цен на газ", - пишут СМИ.

Ну а если верить утечкам из секретного меморандума американской аналитической корпорации RAND, с 1948 года работающей на вооруженные силы, первая цель – Германия. Шведские журналисты, получившие эксклюзивный документ, назвали его шокирующим.

"Ключевая цель - прежде всего, разрушить сотрудничество между Германией и Россией, а также Францией. В конечном счёте, полный крах европейской экономики рассматривается как вероятный и желательный. Преимущества американских компаний, имеющих меньшую конкуренцию на мировом рынке, логистические преимущества и отток капитала из Европы смогут принести экономике США 7-9 триллионов долларов. Кроме того, подчеркивается важный эффект, заключающийся в том, что многие хорошо образованные и молодые европейцы будут вынуждены эмигрировать в США", - отмечают СМИ.

И хотя Америка отказывается подтверждать достоверность этого доклада, факты говорят сами за себя – Европа уже на пороге экономико-социальной катастрофы.

"Они идут уже плотно и уверенно по пути деиндустриализации. Потому что получается, что энергия очень дорогая – те товары, которые производят европейские заводы и фабрики, они не реализуются не на внешних рынках – потому что есть более дешёвые аналоги. Те же самые Соединённые Штаты производят такие же товары, но у них стоимость энергии значительно ниже", - рассуждает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

То есть, по сути, Америка стремительно начала устранять Европу как конкурента и превращать её в безропотного потребителя, который будет рад любым американским товарам и услугам – потому что ничего своего в ЕС просто не будет. При этом, что удивительно, сам Евросоюз до сих пор считает, что живет в саду – чуть ли не эдемском.

"Европа – это сад, мы создали этот сад. Всё здесь работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад. Но возведение стен не станет защитой. Нужно, чтобы сад вышел в джунгли. Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире", - отметил Боррель.

В джунгли, под которыми Боррель, очевидно, подразумевает Россию и Китай, выходить, без сомнения, необходимо - иначе Европе просто не выжить. Но тут происходит столкновение интересов – Вашингтон запрещает Брюсселю вести торговлю и с Москвой, и с Пекином – по сути, совершая настоящее экономическое преступление. Ведь получается, что Америка взяла Европу в заложники – и теперь откровенно издевается над ней. И вырваться из этого плена уже вряд ли получится, по крайней мере, пока Байден находится в Белом доме.

В новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной 12 октября, Россию назвали "актуальной угрозой безопасности Европы". Чиновники минобороны США признались газете "Вашингтон пост", что Америке не по карману обеспечить Европе настоящую безопасность. Впрочем, планов таких и не было, потому что Европа для США – это просто глупая дойная корова, которую если нужно, не жалко и под нож пустить.

Вера Щирова, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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