Не коррупция, а лоббизм: как США наживаются на украинском конфликте

Поступления Киеву от Вашингтона огромные

Для Киева та легкость, с какой цивилизованный мир нарушает все клятвы, данные тем, кого он считает дикарями, может оказаться судьбоносной. Да, сейчас уверения в вечной дружбе, поддержке и "весь мир с вами" звучат ежедневно. Но не только потому, что руками украинцев Запад убивает русских. Но и потому, что Запад, в первую очередь, зарабатывает на этой войне. А что будет, когда ущерб станет больше, чем прибыль? А он станет в итоге. Впрочем, пока поступления от войны славян с славянами колоссальные.

Соединенные Штаты направили Украине в этом году 66 миллиардов долларов. Эта сумма включает военные расходы, инвестиции и кредитные транши на нужды Киева. И, как объясняет американский генерал Джек Кин, деньги уже начинают себя окупать.

Впрочем, безопасность собственных граждан – далеко не главная цель Соединенных Штатов. Как обычно, во главе угла стоят деньги. Ведь несмотря на заявления Вашингтона о безвозмездной поддержке свободы и демократии, Штаты не вкладывают деньги в Украину, а активно зарабатывают на ней. Например, один простой артснаряд калибра 155 миллиметров стоит оптом примерно 350 долларов. Штаты уже поставили Украине более миллиона таких. Итого – 350 миллионов долларов прямых доходов.

"Торговля безопасностью – это главный источник дохода американского государства. Покупайте наши самолеты, чтобы они вас не бомбили. Это уже, правда, работает не очень. Потому что арабские монархи на собственной шкуре узнали, что такая безопасность не очень безопасна. Потому что, оказывается, американцы своих союзников защищать не могут. Но тем более нужен механизм, который бы заставил покупать американское оружие, покупать американский газ, покупать американские очень дорогие товары", - рассуждает научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев.

В данном случае Штаты выступают в роли монополиста. Поскольку альтернативных поставщиков у зависимых от Вашингтона стран просто нет, продавец может выставлять любую цену. Так и происходит. Тот же артиллерийский выстрел, но уже с высокоточной системой "Эскалибур", которая подключается к GPS, обходится Украине и другим клиентам примерно в 150 тысяч долларов за штуку. Обычно одна такая партия состоит из сотен или даже тысяч снарядов.

"Для них вот эти цифры, которыми Байден так легко бросается, миллиардами в сторону Украины, это, прежде всего, деньги, которые сначала федеральный резерв отгрузит в сторону оборонно-промышленного комплекса в виде конкретных миллиардов долларов. Они продадут своей же стране вооружение, созданное на своей же территории, затем эти вооружения уплывают в сторону Украины, там они растворяются в этом конфликте или просто распродаются на сторону, но американцы в данной игре не теряют ничего", - отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Наоборот, в американский карман идет двойная выгода, потому что Вашингтон вынуждает Европу опустошать свои арсеналы в интересах Украины. А потом навязывает Старому Свету свое новое оружие. Украинский конфликт далеко не первый – так происходит уже много лет. А если покупатель товаром не заинтересуется, последствия могут быть печальными.

"Если завтра-послезавтра по каким-то причинам США начнут бомбить города Франции, Германии или Испании, это уже никого не удивит, потому что прецеденты уже были. Если, конечно, национальные правительства этих стран попытаются пойти по какому-то иному курсу, кроме которого прописан в Вашингтоне. Вот мы сейчас смотрим, какая риторика в отношении итальянских властей, венгерских властей. Европейские страны могут очень быстро перерасти в совершенно другие отношения с Вашингтоном", - рассказал Александр Михайлов.

И в Европе это понимают, поэтому стараются не идти против воли США. Точнее, против воли американского военно-промышленного комплекса. В интересах которого действуют заокеанские чиновники. В США это называют не коррупцией, а лоббизмом.

По данным СМИ, после начала конфликта более 20 американских конгрессменов вложились в акции компаний оборонно-промышленного комплекса. Сумма сделок превысила 8 миллионов долларов. Доходность ожидается на уровне минимум 70 процентов годовых. Стоимость акций лидеров отрасли Lockheed Martin выросла с 350 долларов до 450 долларов только за первый месяц конфликта.

"Здесь очевидны лоббистские факторы. Тот же самый Ллойд Остин, как известно, в прошлом топ-менеджер компании Рейтон – это крупнейший производитель ПВО, ряда ПЗРК и других направлений современных вооружений. Большое количество из этой цепочки вооружений, которое производится в США и относится именно к этой компании, которое поставляется впоследствии на Украину. Я напомню, что только за последние 2 года акции корпорации выросли более чем в два раза. А министр обороны США – держатель крупного портфеля акций, который оценивается уже в несколько миллионов долларов", - сообщил Александр Михайлов.

Так что для Ллойда Остина конфликт на Украине – просто бизнес. В ближайшее время Штаты рассчитывают передать Киеву два современных комплекса ПВО. В сумме это от 60 до 100 миллионов долларов. Свой процент от сделки, согласно количеству акций компании, получит и американский министр обороны. А заплатит за все, разумеется, без скидок – Украина. Впрочем, для этого есть одно условие.

"От того, сколь большой кусок Украины останется Украиной, американцы получат свои деньги. Они будут выжимать все. Они будут землю вывозить, если надо. Они ребята простые, очень циничные. Если надо, они любые ценности возьмут, как они брали из Германии. Чтобы себе забрать то, что им нужно. Но если Украина в нынешнем виде исчезнет, а появится новая Украина, то новая Украина, конечно, платить американцам не будет. Она у них ничего не брала", - рассуждает Дмитрий Журавлев.

Именно поэтому Вашингтон продолжит всеми силами поддерживать этот конфликт, чтобы побольше заработать и попытаться ослабить Россию. Ведь именно от нашей страны зависит, смогут Соединенные Штаты в очередной раз сорвать куш, или потеряют все.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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