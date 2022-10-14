Россия поможет Таджикистану и Киргизии разрешить конфликт

Об этом рассказал Владимир Путин

Россия совместно с Киргизией и Таджикистаном займется поиском решения конфликта относительно приграничных районов этих государств. Такое заявление в пятницу, 14 октября, сделал российский лидер Владимир Путин.

Как отметил президент России, его встреча с лидерами Таджикистана и Киргизии прошла конструктивно, будут приняты меры против возобновления конфликта на границе.

Россия оценит предложения Киргизии и Таджикистана по урегулированию на границе этих стран и изучит хранящиеся в Москве карты, поскольку Москвы зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих, цитирует Путина ТАСС.

В сентябре, после очередной эскалации ситуации на таджикско-киргизской границе, президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский президент подтвердил готовность Москвы оказать содействие для обеспечения стабильности на киргизско-таджикской границе.

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