Путин: мобилизация в России завершится в течение двух недель

Мобилизованы 222 тысячи человек из 300 тысяч

Мобилизационные мероприятия в России завершатся примерно в течение двух недель. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, в обозримом будущем нет необходимости в расширении объемов частичной мобилизации.

"Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тыс. человек, это первое. Второе, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин.

Президент добавил, что 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тысяч выполняют боевые задачи.

Также Путин высказался об ошибках при проведении мобилизационных мероприятий.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мобилизационные мероприятия, только тогда выяснилось, какого они качества", - отметил он.

Кроме того, глава государства сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как идет подготовка мобилизованных.

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