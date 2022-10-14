Путин о начале СВО: решение было правильным

Президент не жалеет о начале спецоперации

Владимир Путин ответил категоричным "нет" на вопрос журналистов, жалеет ли он о начале специальной военной операции на Украине. Президент России подчеркнул, что решение было правильным и своевременным.

"Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно - но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", - цитирует Путина "Интерфакс".

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