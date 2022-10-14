Путин оценил вероятность новых массированных ударов по объектам на Украине

Непострадавшие объекты постепенно "добивают"

В массированных ударах по объектам на Украине в настоящее время нет необходимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.

По словам главы государства, непострадавшие объекты постепенно "добивают". "Из, по-моему, 29 объектов 7 не было поражено так, как это планировало Минобороны", - приводит слова Путина РИА Новости.

Путин также ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан. "Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений на этот счет не поступало и в обозримом будущем не вижу в этом необходимости", - сказал он.

ВС России ранее нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

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