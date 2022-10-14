Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации

Мобилизация завершится до конца октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

"Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал сообщения об облавах военкомов в Москве и Санкт-Петербурге. Он призвал жителей не бояться ходить по улицам.

"Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", - сказал Песков.

О том, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель Владимир Путин сообщил на пресс-конференции в Астане.

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