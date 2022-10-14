ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации

16:27
  • пятница
  • 14 октября 2022

Мобилизация завершится до конца октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

"Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал сообщения об облавах военкомов в Москве и Санкт-Петербурге. Он призвал жителей не бояться ходить по улицам.

"Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", - сказал Песков.

О том, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель Владимир Путин сообщил на пресс-конференции в Астане.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.