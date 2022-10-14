Путин дал указание усилить защиту объектов критической инфраструктуры

Это касается объектов энергетики и транспорта

Объекты критической инфраструктуры в России – под особой защитой. Соответствующим службам после теракта на Крымском мосту было дано задание усилить контроль, заявил президент России Владимир Путин.

"После теракта на Крымском мосту, конечно, соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По словам российского лидера, речь идет об объектах энергетики разного уровня и класса, а также о транспортных объектах. Путин отметил: Россия – страна большая, но власти надеются, что работа в этом направлении будет эффективной. До сих пор удавалось это сделать, приводит слова путина "Интерфакс".

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