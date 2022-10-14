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Путин дал указание усилить защиту объектов критической инфраструктуры

16:30
  • пятница
  • 14 октября 2022

Это касается объектов энергетики и транспорта

Объекты критической инфраструктуры в России – под особой защитой. Соответствующим службам после теракта на Крымском мосту было дано задание усилить контроль, заявил президент России Владимир Путин.

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"После теракта на Крымском мосту, конечно, соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По словам российского лидера, речь идет об объектах энергетики разного уровня и класса, а также о транспортных объектах. Путин отметил: Россия – страна большая, но власти надеются, что работа в этом направлении будет эффективной. До сих пор удавалось это сделать, приводит слова путина "Интерфакс".

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