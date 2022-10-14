Путин: введение войск НАТО на Украину может привести к катастрофе

Прямое столкновение с российской армией - крайне опасный шаг

Президент России Владимир Путин в пятницу ответил на вопрос о том, существует ли возможность введения войск НАТО на Украину, если для Киева положение на боя станет катастрофическим.

"Прямое столкновение с российской армией - это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе", - приводит ТАСС слова Путина.

Ранее стало известно, что североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В маневрах, запланированных на период с 17 по 30 октября, будут принимать участие военнослужащие из 14 стран.

В Альянсе также подчеркнули, что маневры не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями.

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