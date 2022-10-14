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Путин поручит Совбезу проинспектировать подготовку мобилизованных

16:46
  • пятница
  • 14 октября 2022

Первичная подготовка занимает до 10 дней

Совету безопасности России будет дано поручение проинспектировать процесс подготовки мобилизованных граждан. Президент России Владимир Путин так отреагировал на вопрос об уровне подготовленности резервистов.

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"Там есть военные люди, в Совете безопасности, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Российский лидер подчеркнул, что все граждане, призванные в рамках мобилизации, должны проходить подготовку. Первичная длится от 5 до 10 дней. Затем мобилизованные поступают в боевые части, где проходят подготовку уже от 5 до 15 дней - в зависимости от военно-учетной специальности. После чего проходят слаживание в войсках, приводит слова президента ТАСС.

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