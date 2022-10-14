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Кабмин заплатит автоперевозчикам за конфискованные Киевом грузовики

17:22
  • пятница
  • 14 октября 2022

На эти цели выделено более 1,6 миллиарда рублей

Российским автоперевозчикам компенсируют ущерб, причиненный им в результате конфискацией Киевом транспортных средств и грузов на территории Украины. Распоряжение о выделении на эти цели 1,64 миллиарда рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

По данным правительства, на территории Украины конфискованы или задержаны 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартная страховка не предусматривает компенсацию ущерба, причиненного из-за военных мероприятий. В Минтрансе отметили, что субсидии кабмина получат 73 российских автопредприятия.

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