Медведев оценил эффективность беспилотников в зоне СВО

Россия наладит крупномасштабный выпуск БПЛА

Россия планирует наладить крупномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов различных типов. БПЛА доказали свою эффективность в современных конфликтах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО - насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в Telegram.

Пост появился после посещения Медведевым предприятия "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Там провели контрольную проверку поставок в рамках гособоронзаказа беспилотников "Орлан".

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