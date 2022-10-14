Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Смотри, это Россия!"

Регистрация продлится до 13 ноября

5 октября стартовала регистрация команд школьников для участия в конкурсе по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия!" Главная цель конкурса, организованного по инициативе юных активистов Республики Саха (Якутия), – показать самым молодым жителям нашей страны все разнообразие областей, краев и республик нашего государства, а также создать новые дружеские связи между молодежью Якутии и других регионов.

В этом году тема конкурса: "Гордость моего региона". Чтобы принять участие в проекте, командам необходимо записать ролик о событиях, людях и достижениях прошлого и настоящего, а также поразмышлять о будущих успехах своей малой родины. Записанные сюжеты в качестве видеооткрыток будут направлены школьникам других регионов страны.

Конкурсанты получат возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных видеорежиссеров и продюсеров. Лучшие ролики определят голосованием на сайте проекта, их авторы получат смартфоны.

В 2022 году республика празднует 100-летие образования Якутской АССР. В связи с этим Глава региона учреждает специальную номинацию "100 лет Якутии". Участникам Конкурса предлагается снять видеооткрытку с поздравлением Якутии, выложить в свой аккаунт в социальной сети ВКонтакте, поставить хэштеги #СмотриЭтоРоссия и #100летЯкутии, и отправить ссылку на видео в организационный комитет до 24 октября. Лучшие ролики получат памятные призы от Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Регистрация продлится до 13 ноября 2022 года включительно на сайте проекта lookitsrussia.ru.

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