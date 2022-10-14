Появились кадры разрушений в Вознесеновке после обстрела ВСУ

Несколько населенных пунктов остались без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины. Целью на этот раз стало село Вознесеновка Шебекинского городского округа.

"В результате попадания снарядов есть повреждения в 5 частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал губернатор в Telegram, сопроводив сообщение кадрами разрушений.

Гладков отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, прибыл глава округа Владимир Жданов. Идет подомовой обход. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

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