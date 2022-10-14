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Появились кадры разрушений в Вознесеновке после обстрела ВСУ

18:24
  • пятница
  • 14 октября 2022

Несколько населенных пунктов остались без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины. Целью на этот раз стало село Вознесеновка Шебекинского городского округа.

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"В результате попадания снарядов есть повреждения в 5 частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал губернатор в Telegram, сопроводив сообщение кадрами разрушений.

Гладков отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, прибыл глава округа Владимир Жданов. Идет подомовой обход. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

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