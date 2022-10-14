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В офисе Зеленского рассказали об обрушившемся на Киев "золотом дожде"

18:52
  • пятница
  • 14 октября 2022

Радостью поделился советник главы офиса президента Алексей Арестович

На Украину обрушился "золотой оружейный дождь". Так расценил обещания западных партнеров Киева советник главы офиса президента Алексей Арестович.

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"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему", - заявил Арестович.

По его словам, такое обещание дали Киеву в Пентагоне. Также Франция, наконец, согласилась поставить Украине системы ПВО. Арестович утверждает, что за последние двое суток оружия поступило столько, что он "устал коллекционировать", передает РИА Новости.

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