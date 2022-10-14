В офисе Зеленского рассказали об обрушившемся на Киев "золотом дожде"

Радостью поделился советник главы офиса президента Алексей Арестович

На Украину обрушился "золотой оружейный дождь". Так расценил обещания западных партнеров Киева советник главы офиса президента Алексей Арестович.

"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему", - заявил Арестович.

По его словам, такое обещание дали Киеву в Пентагоне. Также Франция, наконец, согласилась поставить Украине системы ПВО. Арестович утверждает, что за последние двое суток оружия поступило столько, что он "устал коллекционировать", передает РИА Новости.

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