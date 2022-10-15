За сутки в России госпитализировано 1657 больных коронавирусом

Заболели ковидом 13384 человека

За сутки в России госпитализировано 1 657 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 384 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 292 200 человек с COVID-19, умерло 388 807 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 135 человек, зарегистрировано 911 новых больных, всего в столице 3 218 535 инфицированных, скончались 46 378 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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